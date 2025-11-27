Каспаров: НАТО днес е фикция, НАТО не съществува! Ако не беше Украйна, руските танкове вече щяха да са в Полша

Кадър Ютуб

"Това, което се случва тук, е шоу, за което Путин не е могъл и да си мечтае. Не чух нито един ясен отговор. Въпросът не е в това с какво количество оръжия или боеприпаси разполагате, а дали сте готови да воювате и умирате." С тези думи Гари Каспаров се нахвърли върху НАТО на Международния форум за сигурност в Халифакс, Канада, заради нерешителността на Алианса да подкрепи в достатъчна степен Украйна, която в момента е единственият щит срещу по-нататъшната руска агресия в Европа. Каспаров разкритикува по-конкретно и позицията на администрацията на Белия дом по отношение на Украйна, предаде Актуално.

"О, ние имаме канадска бригада в Латвия." Чудесно. Но каква заповед има тази бригада? Ако руснаците пресекат границата, ще стреля ли тази бригада? Знаем отговора - ще се съвещавате седмици наред.

Все още не съм чул ясен отговор на въпроса... Не разбирам как изобщо може сериозно да се обсъжда "план", съчинен от бизнес партньора на Тръмп? Това е сделка на брокер, цинична схема за облагодетелстване на семейство Тръмп на цената на продажбата на Украйна", каза Каспаров.

"Как изобщо може да се казва, че Украйна трябва да демонтира укрепленията си, които буквално спасяват Европа?

НАТО днес е фикция, НАТО не съществува! Това е фейк от четири букви: Н-А-Т-О.

Единствената причина, поради която вие седите тук спокойно и си организирате празници, е защото Украйна пролива кръвта си всяка минута. Ако не беше Украйна, руските танкове вече щяха да са в Полша. (...)

Вие всички смятахте, че Украйна няма да устои. Предложихте на Зеленски да изостави страната си. А той отговори, че му трябват боеприпаси, а не евакуация.

НАТО беше създадено заради една-единствена война - не за война в Афганистан, не за война в Сирия, а да защити свободна Европа от руската агресия.

Украйна е единствената страна, която води тази война. И ние сме й длъжници за всичко, което днес имаме. Но не, дайте да изоставим Украйна. Зеленски днес стои пред такъв избор, че даже не намирам думи, с които да го изразя.

Като руски гражданин аз също изпитвам вина и нямам право да съветвам Зеленски какво да прави иначе бих му казал честно да прати Тръмп по дяволите.

Колко сенатори има тук? Някой от вас възнамерява ли да каже на Доналд Тръмп, че не може да постъпва така? Имате 85 гласа, 85 от 100. Повече от достатъчно. Тогава защо този законопроект все още не е приет в Сената и нищо не се прави?

Путин, Си Дзинпин, всички останали диктатори - те наблюдават това и ръкопляскат. И да, Русия воюва с ръцете на Северна Корея, с кубинци, с африкански наемници. А след всичко това ние все още говорим за "ескалация"?

Имаме всичко. Военната, политическата и икономическата сила са на наша страна. И въпреки това ние губим тази война.

Благодарение на Украйна Русия не реализира мечтата на Путин - да възстанови Руската империя. Но ако Украйна бъде принудена да приеме тази "сделка", можете да не се съмнявате - Путин ще осъществи мечтата си. И тогава, господа, вие ще сте следващите. Но вие не сте готови да се биете."

