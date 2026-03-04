Катар: Иранска балистична ракета порази американската база "Ал Удейд"
стопкадър: Ютуб, архив
Катарското министерство на отбраната съобщи, че най-голямата американска военна база в Близкия изток – "Ал Удейд", е била поразена от иранска балистична ракета, предаде ДПА.
В изявлението на отбранителното ведомство пише, че Иран е изстрелял срещу Катар две балистични ракети. "Системите за противовъздушна отбрана успешно прехванаха една от ракетите, а втората удари катарската база "Ал Удейд", се посочва в текста, предаде БТА.
Министерството отбелязва, че при удара няма пострадали хора, но не става ясно дали има материални щети.
"Ал Удейд" е една от най-важните американски бази в Близкия изток и се намира в покрайнините на Доха. Обикновено в "Ал Удейд" са разположени около 10 000 военни и цивилен персонал. Базата служи и като команден център за американските военни операции в региона.
Иран атакува базата "Ал Удейд" и по време на 12-дневната война през юни миналата година.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!