"Катар Еруейз" напуска България, спира полетите до София и освобождава целия персонал

Пиксабей

Катарската авиокомпания Qatar Airways напуска България и спира полетите между Доха и София. Това обяви за TravelNews Димитрина Горанова, зам.-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). Офисът в София се закрива от септември, като се освобождава и персоналът.

„Това е тежък удар за България, за свързаността ни с цяла Азия, Африка и Австралия, както и за туристическия бизнес“, коментира Горанова. Авиокомпанията оперира на българския пазар повече от 15 години, като в най-добрите време изпълняваше дори и по два полета на ден между Доха и София.

След започването на военния конфликт в Близкия изток в края на февруари тя спря всички полети, но постепенно започна да ги възстановява от април насам.

Qatar Airways поддържаше в резервационните системи полети до София за края на годината и за 2027 г., но изведнъж ги свалиха, след което ни уведомиха, че закриват офиса и спират да летят до България, каза Горанова.

Причини не са посочени. От офиса в София отказаха коментар, като препратиха запитването към централата в Доха.

Според представители на туристическия бранш спирането на полетите е заради оптимизирането на дейността на авиокомпанията след военния конфликт, липсата на самолети и слаб интерес към България от страна на пътници от Азия.

„Липсата на директни полети на Qatar Airways до София вече оказва сериозно влияние върху туристическия пазар, а България спешно трябва да работи за привличането на нови авиокомпании, които да осигурят по-добра свързаност с Азия, Африка и Австралия“, коментира пред TravelNews Петър Стоянов, председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). В момента най-добрите връзки са с „Турските авиолинии“ през Истанбул и с Fly Dubai през Дубай, като за втората е слаб интересът заради ситуацията в Близкия изток. Според него след прекратяването на полетите на Qatar Airways пазарът се е стеснил, а цените на билетите на Turkish Airlines са се повишили.

„Вече се отразява липсата на Qatar Airways и пазарът се стесни. Цените на билетите на Turkish Airlines се увеличиха – както заради липсата на алтернативни полети, така и заради по-високите разходи за гориво. Никой не смее да пътува през Дубай с Flydubai заради несигурната обстановка. В момента целият пазар лежи на Turkish Airlines“, коментира Стоянов. По думите му алтернативен вариант са полетите през хъбове в Централна и Западна Европа, но те значително удължават времето за пътуване и не са предпочитани от туристите.

От АБТТА смятат, че България трябва активно да работи за привличането на авиокомпанията Etihad Airways от Абу Даби, която се разширява в световен мащаб. Стоянов отбеляза, че авиокомпанията вече изпълнява полети до Белград, Загреб, Атина и Истанбул, а скоро ще започне да лети и до Букурещ. „Такива линии се случват на политическо ниво. Необходимо е държавата да бъде активна, ако иска България да стане част от мрежата на Etihad“, каза той.

Според него интерес към полети до България проявяват също националните авиокомпании на Китай и Виетнам. И в този случай политическата подкрепа е определящ фактор. Air China и Vietnam Airways са готови да стартират полети, но трябва да има разбирателство между страните на високо ниво.

Затова от АБТТА ще изпратят писма до министерствата на транспорта и на туризма, за да започнат преговори с потенциални авиокомпании, които да влязат на българския пазар. Дори могат да бъдат поканени още Malaysia Airlines и Singapore Airlines, които имат големи хъбове в Азия.

Димитрина Горанова подчерта, че въздушната свързаност е ключова за развитието на туризма и бизнеса. „За една дестинация като България е изключително важно да има добра свързаност. Липсата на достатъчно въздушни връзки пречи както на входящия, така и на изходящия туризъм, но и на бизнес пътуванията“, заяви тя. По думите ѝ туроператорите срещат сериозни затруднения при организирането на групови пътувания до Азия, Африка и Австралия, тъй като възможностите за удобни връзки са ограничени.

От туристическия бизнес са категорични, че България трябва да положи целенасочени усилия за привличането на нови международни авиопревозвачи, които да подобрят свързаността на страната и да повишат конкурентоспособността ѝ като туристическа дестинация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!