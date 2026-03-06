Катар е прехванал атака с дрон, насочена към американска военна база

кадър: НАТО, архив

Министерството на отбраната на Катар съобщи, че противовъздушната отбрана е осуетила атака с дрон, насочена срещу американската военна база "Ал Удейд" - най-голямото военно съоръжение на САЩ в Близкия изток.

„Въоръжените сили за противовъздушна отбрана на Катар успешно прихванаха атака с дрон, насочена към авиобазата "Ал Удейд", се казва в съобщението на министерството, предаде бТВ.

Вчера властите на Катар обявиха, че евакуират като предпазна мярка жителите на района около американското посолство столицата Доха.

Властите също така призовават през нощта хората да си останат у дома.

Катар стана обект на обстрел от Иран след началото на израело-американските удари. Вчера катарските сили заяви, че са прехванала няколко ракети и дронове, изстреляни от Иран по посока на Катар.

