Катар изненада неприятно Швейцария в последните минути - 1:1

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Отборът на Катар изненада неприятно Швейцария, като изравни в даденото от съдията продължение. Така завършиха при резултат 1:1 в драматичен мач от група В на Мондиал 2026. Бреел Емболо откри от дузпа в 17-ата минута, но азиатците не се предадоха и изравниха в продължението на втората част чрез своя капитан Буалем Хухи, предава Гонг.

Още в 3-ата минута роденият в Белгия катарски национал Едмилсон Жуниор излезе напълно сам срещу вратаря на Швейцария Грегор Кобел, но стражът на Борусия Дортмунд спаси своята врата.

В 17-ата минута обаче Швейцария получи дузпа. Д наказателния удар се стигна, след като вратарят Махмуд Абунада фаулира Ремо Фролйер. Имаше съмнение за засада, но такава не бе отсъдена, а Емболо, който дълго време не бе допускан до САЩ, вкара на още едно световно първенство, пращайки вратаря в другия ъгъл.

В 22-ата минута Денис Закария от Швейцария можеше да направи 2:0, но този път стражът на Катар се намеси решително. В края на първата част Бреел Емболо намери отлично Михаел Аебишер, който стреля веднага, но защитник на Катар изби от голлинията. Секунди след това Рубен Варгас от Швейцария се озова на отлична ситуация, но като по чудо не отбеляза от много близка дистанция.

През втората част играчите на Швейцария действаха доста по-предпазливо и не бяха много опасни в атака. Катарците, водени от бившия треньор на Реал Мадрид Хулен Лопетеги, пък пробваха да затруднят своя съперник и не се предадоха до самия край.

Така в четвъртата минута на добавеното време Ал Амин центрира чудесно към капитана на арабската страна Буалем Хухи, който с глава изравни резултата! Това бе първа точка на Катар на световни първенства.

След изиграването на първите мачове от група В на Мондиал 2026 и четирите тима – Канада, Катар, Босна и Херцеговина и Швейцария, са с по актив от 1 точка и голова разлика 1:1.

Редактор "Екип на Петел",

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