Катар покри всички разходи на феновете си за Мондиал 2026

Снимка: Пиксабей

Футболната асоциация на Катар е поела всички разходи и удобства за посещението на мачовете на националния отбор от своите привърженици по време на Мондиал 2026, предаде изданието "The Telegraph".

Гражданите на Катар са получили пълен пакет услуги, включващ самолетен полет, настаняване в хотелски комплекс, разположен в близост до стадиона, както и билети за спортното събитие, предава БГНЕС. Освен това, преди началото на мачовете на привържениците са били раздавани комплекти с атрибути на националния отбор, включващи тениски, шапки и слънчеви очила.

Националният отбор на Катар завърши участието си в турнира, заемайки четвърто място в група B, където негови съперници бяха отборите на Канада, Швейцария и Босна и Херцеговина.

Редактор "Екип на Петел",

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