Националният отбор на Катар се класира за Световното първенство по футбол през 2026 г., след като победи ОАЕ с 2:1 у дома в квалификационен мач. Мачът от четвъртия кръг на Група А се проведе в Ал Райян.

Буалем Хухи (49-та минута) и Педро Мигел (74) отбелязаха за Катар. Султан Адил Аламири върна един гол за ОАЕ в добавеното време. От 89-та минута Катар остана с 10 души, след като Тарек Салман беше изгонен.

Воден от испанеца Хулен Лопетеги, Катар спечели четири точки и завърши на първо място в Група А. Катар беше домакин на последното Световно първенство през 2022 година, припомня БТА.

Тимът на ОАЕ, който все още имат шанс да се класират за Световното първенство и ще играе в плейофите, завърши втори в Група А. Оман завърши трети с една точка.

Към този момент 24 отбора са се класирали за Световното първенство през 2026 г.: Австралия, Парагвай, Колумбия, Еквадор, Бразилия, Уругвай, САЩ, Мароко, Мексико, Тунис, Египет, Канада, Алжир, Япония, Гана, Кабо Верде, Нова Зеландия, Иран, Аржентина, Узбекистан, Йордания, Южна Корея, Южна Африка и Катар. Общо 48 отбора ще участват в турнира.

