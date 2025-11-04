Катар заплаши, че ще спре износа на втечнен природен газ за Европа

Пиксабей

Катар - един от глобалните лидери в производството на втечнен природен газ - заплаши, че ще спре износа му в Европа заради плановете на Брюксел да наложи нови изисквания и глоби на доставчиците си.

Катарският министър на енергетиката Саад ал Кааби обясни пред Франс прес, че страната му е недоволна от Директивата за дължима грижа на корпорациите към устойчивостта.

Тя изисква от големите компании да нагодят така дейността си, че да отстранят всякакво неблагоприятно въздействие върху човешките права и околната среда, предаде БНР.

Доха настоява изискванията да бъдат смекчени или отменени напълно, както и санкцията за неизпълнение, която възлиза на 5 процента от глобалния оборот на провинилата се компания.

От агенцията припомнят, че през последните месеци договори за катарски газ сключиха някои от най-големите европейски компании - френската "Total" и италианската "Eni", както и че Европа планира да се откаже напълно от руските доставки на втечнен газ до началото на 2027 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!