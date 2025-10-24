Катар заплаши да ограничи газовите доставки за Европа

снимка Булфото

Производителите на природен газ трябва ясно да се противопоставят на търговски бариери и дискриминационни мерки, заяви министърът на енергетиката на Катар Саад ал-Кааби по време на среща на Форума на страните-износителки на газ (GECF) в Доха, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Ал-Кааби остро разкритикува новия европейски закон за корпоративна устойчивост (CSDDD), приет от ЕС през 2024 г. Законът изисква големите компании, опериращи в ЕС, да гарантират, че в техните доставки и вериги на стойност няма нарушения на човешките права или екологични щети. Нарушителите могат да бъдат глобени с до 5% от световния си оборот.

Според катарския министър законът представлява реална заплаха за държавната компания QatarEnergy и може да постави под въпрос дългосрочните доставки на втечнен природен газ (LNG) за Европа.

"Няма как да доставяме газ на страна, която би ни наложила глоба от 5% върху глобалния ни оборот. Това е невъзможно," заяви Ал-Кааби пред журналисти.

"Не искаме да прекъсваме доставките за Европа - именно затова предупреждаваме от самото начало. Аз бях един от първите, които говориха открито за това," добави той.

Призив за преразглеждане на правилата

Министърът подчерта, че ЕС трябва да преразгледа закона, ако иска да запази стабилни енергийни отношения с основните си доставчици. Изявлението идва ден след като Европейският парламент се съгласи да разгледа промени в правилата за устойчивост след натиск от Катар и САЩ – двата най-големи износителя на природен газ в света.

Оптимизъм за световния пазар на газ

В същото време Ал-Кааби изрази оптимизъм за бъдещето на световния пазар на природен газ, включително LNG, въпреки геополитическите напрежения и колебливите климатични политики. По думите му, растящото търсене на енергия в Азия и бумът на изчислителните центрове и изкуствения интелект ще продължат да поддържат високо глобално търсене на природен газ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!