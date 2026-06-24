Катастрофа блокира магистрала "Тракия", пренасочват по обходен маршрут

кадър: Петел, илюстративен

Катастрофа с тир блокира движението на АМ "Тракия". Това стана ясно от кадри в социалните мрежи. Не се съобщава за пострадали, но поради завъртането на ремаркето на тира - магистралата е блокирана, пише "Фокус".

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че движението е ограничено при км 290 на магистралата в посока Бургас.

Трафикът се осъществява по обходен маршрут: пътен възел "Зимница“ – пътен възел "Петолъчката“ – Карнобат – Айтос - Бургас и се регулира от "Пътна полиция".

Редактор "Екип на Петел",

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