Катастрофа блокира входа на Калофер
Снимка МВР
Катастрофа блокира движението на входа на Калофер. Инцидентът е станал малко след 11:00 часа, съобщават от АПИ.
По данни от интерактивната карта на МВР са се ударили три автомобила, които са се сблъскали странично.
По информация на NOVA катастрофата е станала вследствие на неправилно изпреварване на остър завой. Няма загинали, но има двама пострадали.
В социалните мрежи пътуващи в района споделят, че се изчаква на място и вече се е образувало сериозно задръстване, пише novini.bg.
