Катастрофа до Цирковата площадка във Варна: Автомобил яхна светофара

Зрелищна катастрофа е станала във Варна на едно от най-възловите места.

"Катастрофа в района на Цирковата площадка! Карайте внимателно! Пътищата са хлъзгави!", предупредиха от БНР.

Няма данни за пострадали.

Автомобил "Рено" е съборил светофара и го е свалил на земята.

Филма "Кацнал на едно дърво"-по варненски, коментира варненец.

Колко деца пресичат там рано сутрин... Мислете с тия глави и карайте внимателно!, посочва загрижена майка.

