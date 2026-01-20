Катастрофа до Цирковата площадка във Варна: Автомобил яхна светофара
Снимка: Ж. Георгиев, Виждам те КАТ-Варна
Зрелищна катастрофа е станала във Варна на едно от най-възловите места.
"Катастрофа в района на Цирковата площадка! Карайте внимателно! Пътищата са хлъзгави!", предупредиха от БНР.
Няма данни за пострадали.
Автомобил "Рено" е съборил светофара и го е свалил на земята.
Филма "Кацнал на едно дърво"-по варненски, коментира варненец.
Колко деца пресичат там рано сутрин... Мислете с тия глави и карайте внимателно!, посочва загрижена майка.
