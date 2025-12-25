Катастрофа е станала на пътя Русе – Сливо поле

Снимка Булфото

Тежък инцидент на пътя до един от най-големите ни градове.

Пътнотранспортно произшествие затруднява преминаването по второкласния път II - 21 в участъка между град Русе и град Сливо поле тази вечер, 25 декември 2025 година. Инцидентът е възникнал в района на 12-и километър на трасето, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Към този момент движението в района на произшествието се осъществява временно само в едната пътна лента. Ограничението се налага за осигуряване на безопасността при извършване на необходимите огледи и разчистване на пътното платно.

На мястото на инцидента има екипи на "Пътна полиция", които регулират преминаването на автомобилите. От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват дистанция и да преминават със съобразена скорост през стеснения участък.

Засега няма официална информация за броя на участниците в катастрофата или за евентуални пострадали лица. Очаква се движението да бъде напълно възстановено след приключване на работата на разследващите органи на място, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!