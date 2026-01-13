реклама

Катастрофа и още един блъснат велосипедист във Варна

13.01.2026 / 22:40 1

илюстрация: Булфото

Сигнал за нова катастрофа във Варна.

Очевидци споделят в социалните мрежи, че тази вечер велосипедист е пострадал в района на Бизнес хотела в града. На място има и два блъснати автомобила.

Ситуацията се е развила на кръстовището в посока ул" Александър Дякович".

По-рано стана ясно, че колоездач е пострадал на пешеходна пътека до Бизнес хотела. 

kjk (преди 39 минути)
Рейтинг: 171954 | Одобрение: 18624
В тоя лед с велосипед си е голямо геройство да се придвижваш!!!;):errm:Намусен

