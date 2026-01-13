Катастрофа и още един блъснат велосипедист във Варна

илюстрация: Булфото

Сигнал за нова катастрофа във Варна.

Очевидци споделят в социалните мрежи, че тази вечер велосипедист е пострадал в района на Бизнес хотела в града. На място има и два блъснати автомобила.

Ситуацията се е развила на кръстовището в посока ул" Александър Дякович".

По-рано стана ясно, че колоездач е пострадал на пешеходна пътека до Бизнес хотела.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!