Катастрофа край Маринка, има загинали

25.01.2026 / 18:39 0

За страшна катастрофа на пътя за Маринка, съобщава Флагман.

На мястото са три линейки, пожарна и много полиция

Тежка катастрофа стана тази вечер, около 17:30 часа на главния път Бургас-Малко Търново, съобщават читатели на Флагман.бг.

Инцидентът между кв. Крайморие и село Маринка, а пътят към този момент е затворен, информират очевидци.

Имало е челен сблъсък между две МПС-та, а скоростта и при двата автомобила е била много висока, показват кадрите от от инцидента.

На мястото са три линейки, пожарна и много полиция. По информация на Флагман.бг има две жертви.


