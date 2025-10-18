Катастрофа край Петрич отне живота на 24-годишна жена

Снимка: Булфото

Тежко произшествие на пътя взе жертва.

Трагичен пътен инцидент отне живота на 24-годишна жена тази вечер на пътя между петричките села Михнево и Кърналово. Катастрофата се случи около 18:55 часа, когато лек автомобил "Ауди" самокатастрофира, излезе извън платното за движение и се обърна по таван.

Младата жена, която пътувала като пътничка в автомобила, загина на място от получените травми. Водачът и още две пътнички са транспортирани в МБАЛ - Петрич за оказване на медицинска помощ.

Според информация от пресцентъра на полицията в Благоевград, към момента няма данни тримата транспортирани в болницата да са сериозно пострадали. Медицинският преглед продължава.

На мястото на произшествието работят екипи на ОДМВР – Благоевград, които извършват оглед и изясняват причините за катастрофата. Полицейските органи все още разследват обстоятелствата, довели до трагичния инцидент.

Това е поредната тежка катастрофа в региона на Благоевград през последните дни, която отново поставя въпроси за пътната безопасност, пише dunavmost.com.

