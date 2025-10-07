Катастрофа край село Стожер

Снимка: Булфото

Временно движението по път II-29 Добрич - Варна в района на село Стожер се осъществява двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие, предава Радио Варна.

За момента няма подробности за пътния инцидент, няма и данни за жертви и пострадали.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

