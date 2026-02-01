Катастрофа между 7 коли и почистващ снега трактор на прохода Превала
Булфото
Движението през прохода Превала е временно затруднено заради верижна катастрофа между почистващ снега трактор и седем автомобила, съобщиха от Областната управа в Смолян.
По думите им движението през засегнатия участък вече се възстановява.
На мястото на пътния инцидент има екипи на полицията, които изясняват как е възникнала катастрофата. Участвалият в сблъсъка трактор не е на снегопочистващата фирма, а обработва пътния достъп на хотелите в района. Пострадали при катастрофата няма, предаде БТА.
Редактор
