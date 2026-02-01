Катастрофа между 7 коли и почистващ снега трактор на прохода Превала

Булфото

Движението през прохода Превала е временно затруднено заради верижна катастрофа между почистващ снега трактор и седем автомобила, съобщиха от Областната управа в Смолян.

По думите им движението през засегнатия участък вече се възстановява.

На мястото на пътния инцидент има екипи на полицията, които изясняват как е възникнала катастрофата. Участвалият в сблъсъка трактор не е на снегопочистващата фирма, а обработва пътния достъп на хотелите в района. Пострадали при катастрофата няма, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!