Катастрофа между Разлог и Белица, движението е затруднено

Снимка: Булфото

Катастрофа затруднява движението на главния път между Разлог и Белица.

Инцидентът, при който са се ударили два автомобила, е станал на разклона за разложкото село Баня.

По първоначална информация сериозно пострадали няма. Закарана за преглед с леки травми в Многопрофилната болница в Разлог е една жена, научи БНТ.

Движението в района се осъществява в едната лента и се регулира от "Пътна полиция".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!