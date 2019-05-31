Катастрофа между автобус и кола край Хасково, има пострадали

Снимка Булфото

Четирима души пострадаха при катастрофа между пътнически автобус и лек автомобил в Хасковско. Инцидентът е станал на завой на влизане в село Долно Ботево, съобщи Нова тв.

Според първоначалните данни лекият автомобил е навлязъл в насрещното платно и се е ударил почти челно в междуградски автобус. В него са пътували 20 души. три от тях са откарани в болница с различни наранявания.

Пострадал е и шофьорът на леката кола. Причините за инцидента се изясняват.

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