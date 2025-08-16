Катастрофа между автобус и такси до Автогарата във Варна

Снимка: Фейсбук, С. Андреева

Катастрофа между автобус от градския транспорт и такси е станала около обяд на бул. "Владислав" в района на Автогарата във Варна.

Според очевидци автобусът е тръгвал от спирката, когато таксиметровия автомобил е пресякъл пътя му, опитвайки се да влезе в отбивката за близката бензиностанция.

Не се съобщава за пострадали.

