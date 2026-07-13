Катастрофа между автовоз и микробус на Подбалканския път, има пострадал

Снимка: Булфото

Катастрофа между автовоз и микробус на Републиканския път I-6, Подбалканския път, до разклона за павелбанското село Долно Сахране, временно затрудни движението, има данни за един пострадал. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Пътнотранспортното произшествие е станало в 18:05 ч. Движението, което се регулираше на място от полицейски служители, вече е възстановено.

Миналата нощ настъпи тежко пътнотранспортно произшествие в Прохода на Републиката преди село Пчелиново, при което загина един човек, припомня БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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