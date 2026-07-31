Катастрофа между бус и автомобил в Русе, сред пострадалите са бременна жена и момиченце на година

Снимка: Булфото

Бус се обърна тази сутрин в русенския квартал „Средна кула“ на една от наскоро ремонтираните и асфалтирани улици, предава bTV.

Пътническият микробус, в който са пътували водачът и 20-годишно момиче, е навлязъл в нерегулирано със знаци кръстовище по участък с голям наклон. Той се е ударил с идващия отдясно лек автомобил.

В резултат шофьорът на буса е загубил управление, завъртял се е и бусът се е обърнал странично, а водачът е останал блокиран отдолу.

На място са се притекли хора от съседните къщи, които са подпрели превозното средство. Момичето вътре е било изтеглено през вратата, но оказването на помощ на шофьора се е оказало проблем, тъй като е бил много едър. Наложило се е да го извадят през задните врати на буса.

Сред пострадалите са 23-годишна бременна жена в 7-ия месец , момиченце на 1 година и 9 месеца, младо момиче на 20 години и шофьорът на буса. Те са откарани за преглед в болница.

Водачът на лекият автомобил разказа, че е пътувал с бременната си съпруга и детето си към болницата за преглед. Навлязъл е внимателно в кръстовището, като се е оглеждал за дясностоящи от неговата страна. Казва, че другият шофьор му е отнел предимството.

Редактор "Екип на Петел",

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