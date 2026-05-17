Катастрофа между два украински тира затвори Прохода на Републиката
Снимка: Булфото
Катастрофа между два украински тежкотоварни автомобила временно затвори Прохода на Републиката.
Инцидентът е станал около 13:30 ч. в района на село Мишеморков хан, предава Нова телевизия.
По първоначална информация е пострадал единият от водачите.
На мястото има разлято гориво по пътното платно.
Екипи на полицията регулират движението и пренасочват леките автомобили през Прохода Шипка.
Причините за произшествието все още се изясняват.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!