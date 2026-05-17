Катастрофа между два украински тира затвори Прохода на Републиката

17.05.2026 / 15:04 1

Снимка: Булфото

Катастрофа между два украински тежкотоварни автомобила временно затвори Прохода на Републиката. 

Инцидентът е станал около 13:30 ч. в района на село Мишеморков хан, предава Нова телевизия.

По първоначална информация е пострадал единият от водачите. 

На мястото има разлято гориво по пътното платно.

Екипи на полицията регулират движението и пренасочват леките автомобили през Прохода Шипка. 

Причините за произшествието все още се изясняват.

Коментари
1
0
kris (преди 18 минути)
Рейтинг: 611170 | Одобрение: 119165
Качи орка на ТИРа и му глей сеира.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

