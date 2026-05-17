Катастрофа между два украински тира затвори Прохода на Републиката

Снимка: Булфото

Катастрофа между два украински тежкотоварни автомобила временно затвори Прохода на Републиката.

Инцидентът е станал около 13:30 ч. в района на село Мишеморков хан, предава Нова телевизия.

По първоначална информация е пострадал единият от водачите.

На мястото има разлято гориво по пътното платно.

Екипи на полицията регулират движението и пренасочват леките автомобили през Прохода Шипка.

Причините за произшествието все още се изясняват.

