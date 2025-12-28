реклама

Катастрофа между две коли в столичния квартал „Дианабад“

28.12.2025 / 20:09 0

Кадър: Фейсбук, Е. Григоров

За катастрофа между две коли в столичния квартал "Дианабад" съобщиха потребители за DarikNews.

Инцидентът е станал на ул. "Никола Габровски".

На кадрите се виждат сериозни материални щети в предната част на единия автомобил. 

На място са пристигнали екипи на полицията.

Към момента няма официална информация за пострадали.

В социалните мрежи се появи и видео от инцидента.

