Катастрофа между две коли в столичния квартал „Дианабад“
За катастрофа между две коли в столичния квартал "Дианабад" съобщиха потребители за DarikNews.
Инцидентът е станал на ул. "Никола Габровски".
На кадрите се виждат сериозни материални щети в предната част на единия автомобил.
На място са пристигнали екипи на полицията.
Към момента няма официална информация за пострадали.
В социалните мрежи се появи и видео от инцидента.
