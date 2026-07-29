Катастрофа между кола и тир на ул. "Атанас Москов" във Варна
29.07.2026 / 14:54 0
Кадър Виждам те КАТ Варна, И. Владимиров
Кола и тир са катастрофирали на ул. "Атанас Москов" във Варна.
Автомобилът частично е заврян под камиона.
Няма информация за пострадали.
Редактор "Екип на Петел",
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