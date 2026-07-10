Катастрофа между линейка, превозваща пациент, и товарен автомобил във Велико Търново
Снимка: Булфото
Катастрофа между линейка и товарен автомобил временно затрудни движението на кръговото кръстовище до болницата във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.
Произшествието е с материални щети.
По първоначална информация линейката се е движила със специален режим и е транспортирала болен. Причините за произшествието ще се изясняват.
На 7 юли 73-годишна жена загина на пешеходна пътека в центъра на Велико Търново, след като беше блъсната от автобус на градския транспорт, припомня БТА.
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