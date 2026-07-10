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Катастрофа между линейка, превозваща пациент, и товарен автомобил във Велико Търново

10.07.2026 / 14:20 0

Снимка: Булфото

Катастрофа между линейка и товарен автомобил временно затрудни движението на кръговото кръстовище до болницата във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града. 

Произшествието е с материални щети. 

По първоначална информация линейката се е движила със специален режим и е транспортирала болен. Причините за произшествието ще се изясняват.

На 7 юли 73-годишна жена загина на пешеходна пътека в центъра на Велико Търново, след като беше блъсната от автобус на градския транспорт, припомня БТА.

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