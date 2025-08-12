Катастрофа между мотор и два автомобила затваря част от варненската улица "Отец Паисий"

Пиксабей

Преди минути на ул. "Отец Паисий" във Варна е станало пътнотранспортно произшествие между мотор и два леки автомобила, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в областния град.

Катастрофата, за която е получена сигнал в 18:00 ч., е станала в отсечката между булевардите "Владислав Варненчик" и "Сливница".

Това налага затваряне временно на този участък от пътя, посочват от полицията.

Към момента единствено се знае, че мотористът е откаран в болница.

Очаквайте подробности!

