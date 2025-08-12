реклама

Катастрофа между мотор и два автомобила затваря част от варненската улица "Отец Паисий"

12.08.2025 / 18:36 1

Пиксабей

Преди минути на ул. "Отец Паисий" във Варна е станало пътнотранспортно произшествие между мотор и два леки автомобила, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в областния град.

Катастрофата, за която е получена сигнал в 18:00 ч., е станала в отсечката между булевардите "Владислав Варненчик" и "Сливница".

Това налага затваряне временно на този участък от пътя, посочват от полицията.

Към момента единствено се знае, че мотористът е откаран в болница.

Очаквайте подробности!

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 14 минути)
Рейтинг: 135770 | Одобрение: 15430
Сигурно някъде на стеснението до кръглата банка е станало???Намусен:errm:Гняв

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама