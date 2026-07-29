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Катастрофа между тир и камион затвори Северната скоростна тангента

29.07.2026 / 07:34 1

Пиксабей

Катастрофа между тир и камион затвори Северната скоростна тангента край София, съобщиха от пресцентъра на МВР, предава NOVA.

Инцидентът се е случил тази сутрин в в участъка от Илиянци към Чепинци в посока бул. "Ботевградско шосе" около 5:30 ч. 

По първоначална информация тирът е застигнал и ударил отзад и отляво движещия се пред него камион. Последвал е удар в мантинелата, при което кабината се е отделила от ремаркето, а ремаркето се е обърнало на пътното платно.

Няма пострадали, но пътят е затворен. Въведен е обходен маршрут по II-18 Софийски околовръстен път. 

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 8 минути)
Рейтинг: 640305 | Одобрение: 126520
Почнаха сами да се трепят....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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