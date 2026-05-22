Катастрофа между тир и кола блокира движението на магистрала „Тракия“
Снимка Facebook / АМ "Тракия" & АМ "Марица" - пътна обстановка
Тежък инцидент на родния път.
Катастрофа между тир и кола ограничи движението по магистрала „Тракия“ в посока Бургас.
Инцидентът се е случил след тунел "Траянови врата".
От МВР казаха за bTV, че няма пострадали. Тирът и колата се изтеглят, след това ще бъде пуснато движението.
В момента трафикът се пренасочва от екипи на „Пътна полиция“ по обходен маршрут от п.в. „Мирово“ – Костенец – Белово – Пазарджик, съобщиха от АПИ.
Образувала се е километрична опашка от автомобили, пише btvnovinite.bg.
