Катастрофа между тир и кола блокира движението на магистрала „Тракия“

Снимка Facebook / АМ "Тракия" & АМ "Марица" - пътна обстановка

Тежък инцидент на родния път.

Катастрофа между тир и кола ограничи движението по магистрала „Тракия“ в посока Бургас.

Инцидентът се е случил след тунел "Траянови врата".

От МВР казаха за bTV, че няма пострадали. Тирът и колата се изтеглят, след това ще бъде пуснато движението.

В момента трафикът се пренасочва от екипи на „Пътна полиция“ по обходен маршрут от п.в. „Мирово“ – Костенец – Белово – Пазарджик, съобщиха от АПИ.

Образувала се е километрична опашка от автомобили, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!