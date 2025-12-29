реклама

Катастрофа между товарен и лек автомобил край Петрич

29.12.2025 / 14:37 0

Снимка: Булфото

Товарен и лек автомобил са катастрофирали на пътя между село Първомай и град Петрич, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Благоевград. Пътнотранспортното произшествие е възникнало около 12:00 ч. 

По първоначална информация водачът на лекия автомобил е със счупен крак. Причините за инцидента се изясняват. 

Заради катастрофата беше въведено временно ограничено на движението при 74 км на път III-198 Петрич - Първомай. 

Движението е възстановено и пътят е свободен, добавиха от ОДМВР - Благоевград.

На 16 декември от полицията съобщиха за трима души, пострадали след пътнотранспортно произшествие, възникнало в района на село Дрангово, община Петрич.

