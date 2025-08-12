Катастрофа на АМ "Хемус" край Шумен, има пострадал

Снимка: Булфото

Временна организация на движението е въведена по АМ "Хемус" заради катастрофа край Шумен в посока Варна. Водач на бус е ударил лек автомобил, съобщават от Радио Шумен.

В 11,50 ч. е приет сигнал за инцидента на автомагистралата близо до бензиностанция.

Към мястото на произшествието са били насочени екип на полиция и спешна помощ. Установено било, че водач на микробус Фолксваген ЛТ 35 с шуменска регистрация ударил движещия се пред него лек автомобил Мерцедес с немски табели.

След удара в шуменската болница е откаран водачът на буса - мъж на 57 години. Установена е фрактура на носни костици.

Настанен е за лечение в шуменската болница. Правоспособен е. Взета му е кръвна проба за анализ.

Водачът не мерцедеса - 37-годишен, също е правоспособен водач.

По първоначални данни водачът на буса предприел маневра за изпреварване на мерцедеса, когато бил застигнат от друга кола. Връщайки се в лентата, ударил мерцедеса.

На място се извършва оглед. Създадена е временна организация на движението с обходен маршрут през Невша.

