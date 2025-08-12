реклама

Катастрофа на АМ "Хемус" край Шумен, има пострадал

12.08.2025 / 14:30 1

Снимка: Булфото

Временна организация на движението е въведена по АМ "Хемус" заради катастрофа край Шумен в посока Варна. Водач на бус е ударил лек автомобил, съобщават от Радио Шумен.

В 11,50 ч. е приет сигнал за инцидента на автомагистралата близо до бензиностанция.

Към мястото на произшествието са били насочени екип на полиция и спешна помощ. Установено било, че водач на микробус Фолксваген ЛТ 35 с шуменска регистрация ударил движещия се пред него лек автомобил Мерцедес с немски табели.

След удара в шуменската болница е откаран водачът на буса - мъж на 57 години. Установена е фрактура на носни костици. 

Настанен е за лечение в шуменската болница. Правоспособен е. Взета му е кръвна проба за анализ. 

Водачът не мерцедеса - 37-годишен, също е правоспособен водач. 

По първоначални данни водачът на буса предприел маневра за изпреварване на мерцедеса, когато бил застигнат от друга кола. Връщайки се в лентата, ударил мерцедеса. 

На място се извършва оглед. Създадена е временна организация на движението с обходен маршрут през Невша.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 49 минути)
Рейтинг: 493025 | Одобрение: 90025
Тръгнал да изпреварва Мерца, но черна котка му минала пътя....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама