Катастрофа на Аспарухов мост, има задръстване
17.07.2026 / 15:02 0
Кадър Читател на Петел
Катастрофа е станала на Аспарухов мост посока квартала, сигнализират хора в мрежата.
ПТП-то е само с материални щети.
Преминаването става с повишено внимание, предупреждават шофьори, предаде Варна 24.
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