Катастрофа на Крайезерния път във Варна тази сутрин

20.12.2025 / 09:00 2

снимка: Стоян Колев, Виждам те КАТ - Варна

За сериозен инцидент съобщават очевидци. Катастрофата се е случила тази сутрин на Крайезерния път, посока Казашко.

Съобщава се за сблъсък  между Тир и лек автомобил.

"Дано да няма жертви", коментират хора, станали свидетели на инцидента.

Очаквайте подробнисти!

Редактор "Екип на Петел"

kris (преди 28 минути)
Рейтинг: 549677 | Одобрение: 103482
Явно лентата е била тясна за големия Мамут....! Докато ги има, ще има катастрофи като тази....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
robotron2000 (преди 31 минути)
Рейтинг: 53870 | Одобрение: 1855
там да изпреварваш трябва да си самоубиец! 

