Катастрофа на Крайезерния път във Варна тази сутрин
20.12.2025 / 09:00 2
снимка: Стоян Колев, Виждам те КАТ - Варна
За сериозен инцидент съобщават очевидци. Катастрофата се е случила тази сутрин на Крайезерния път, посока Казашко.
Съобщава се за сблъсък между Тир и лек автомобил.
"Дано да няма жертви", коментират хора, станали свидетели на инцидента.
Очаквайте подробнисти!
