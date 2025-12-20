Катастрофа на Крайезерния път във Варна тази сутрин

снимка: Стоян Колев, Виждам те КАТ - Варна

За сериозен инцидент съобщават очевидци. Катастрофата се е случила тази сутрин на Крайезерния път, посока Казашко.

Съобщава се за сблъсък между Тир и лек автомобил.

"Дано да няма жертви", коментират хора, станали свидетели на инцидента.

Очаквайте подробнисти!

