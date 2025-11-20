Катастрофа на изхода на Велико Търново в посока Варна

Снимка: Булфото

Катастрофа е станала на изхода на Велико Търново в посока Варна. По данни на очевидци инцидентът е станал на моста и голям търговски обект в района, пише Фокус. На мястото е имало голяма тапа от автомобили.

Свидетели обясняват, че незабавно са пристигнали две линейки, две пожарни и патрулен автомобил.

По непотвърдена информация лека кола се е ударила в мантинелата. От Областна дирекция на МВР не уточняват дали пътят е затварян.

Пътищата в и около града са мокри. Има и мъгла.

