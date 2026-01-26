реклама

Катастрофа на кръстовище в Хасково, има пострадал

26.01.2026 / 22:05 0

Снимка: Булфото

Катастрофа между "Опел" и "Сеат" е станала на кръстовището на бул. “Васил Левски” и бул. “Съединение” до бившата цигарена фабрика и складовете в Хасково. 

Шофьорът на опела е искал да направи ляв завой по бул. “Съединение” посока автогарата, като е отнел предимството на своя колега със сеата, посочват от Булфото.

Шофьорът с отнетото предимство е пострадал и е откаран в болница. 

Водачите не са употребили алкохол. 

Катастрофата предизвика сериозни задръствания в час пик.

