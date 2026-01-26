Катастрофа на кръстовище в Хасково, има пострадал

Снимка: Булфото

Катастрофа между "Опел" и "Сеат" е станала на кръстовището на бул. “Васил Левски” и бул. “Съединение” до бившата цигарена фабрика и складовете в Хасково.

Шофьорът на опела е искал да направи ляв завой по бул. “Съединение” посока автогарата, като е отнел предимството на своя колега със сеата, посочват от Булфото.

Шофьорът с отнетото предимство е пострадал и е откаран в болница.

Водачите не са употребили алкохол.

Катастрофата предизвика сериозни задръствания в час пик.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!