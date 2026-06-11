Катастрофа на кръстовището на Образцов дом във Варна, очевидец: в едната кола плачеше малко дете

снимка: Фейсбук, "Варна", С. Костадинова

За пътнотранспортно произшествие между леки автомобили на кръстовището между бул. "Владислав Варненчик" и ул. "Г. Бенковски" съобщават в социалните мрежи очевидци.

От публикуваните кадри се вижда, че на място са пристигнали екипи на Пожарната и Полицията.

Официална информация за пострадали към момента няма.

Според твърденията на очевидци в една от ударените коли е имало малко дете. "Дано детенцето и хората от колата са добре и се разминат само с уплахата! Бяхме на светофара и бях потресена от реакцията на околните. В катастрофиралата кола плачеше малко дете, а „шофьорите“ наоколо се разсвириха като за световно, че им се пречи на движението. Пълна липса на човещина и съчувствие. Срамота е да сме толкова озлобени и егоистични, когато някой пред нас е в беда!", пише човекът, станал свидетел на удара.

"Всеки месец на това кръстовище има такива случаи. Нали в същия подлез беше влязла лека кола преди 1 година. Пак там и по-надолу по Владислав са потрошавали стъкла и са влизали коли в магазина на ъгъла и в обувния магазин - също. Защо са махнати бетонните блокове ???", "Кои трябва да вземе решение за забрана на левия завой от бул.Владислав Варненчик към ул.Георги Бенковски…… и кога смята да го направи….. след като загинат невинни хора ли ??? ….. ами да си представи че някои негов близък може да пострада на това кръстовище от неговото безхаберие !!!!", "Крайно време е, да обезопасят тротоара там!!! Какво очакват да се случи, за да го направят?!", коментират хора, възмутени от ПТП-то.

Редактор "Екип на Петел",

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