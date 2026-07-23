Катастрофа на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и "Ген. Колев" във Варна
23.07.2026 / 21:15 0
Кадър Ж. Димитров, Виждам те КАТ - Варна
Катастрофа на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и "Ген. Колев".
За това съобщават граждани в социалната мрежа.
Автомобил се е забил в стълб за осветлението на тротоара.
Ул. "Ген. Колев" е затворена.
Има няколко полицейски автомобила.
Засега няма информация за пострадали.
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