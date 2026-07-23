Катастрофа на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и "Ген. Колев" във Варна

Кадър Ж. Димитров, Виждам те КАТ - Варна

Катастрофа на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и "Ген. Колев".

За това съобщават граждани в социалната мрежа.

Автомобил се е забил в стълб за осветлението на тротоара.

Ул. "Ген. Колев" е затворена.

Има няколко полицейски автомобила.

Засега няма информация за пострадали.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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