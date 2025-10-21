Катастрофа на магистрала "Марица", отбиват движението по "Тракия"

Булфото

Заради пътнотранспортно произшествие, станало по-рано тази сутрин, е ограничено движението при км 23 на АМ "Марица" в посока Свиленград, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът се осъществява по обходен маршрут: п.в."Стара Загора" на АМ "Тракия" - път I-5 Стара Загора – Димитровград – п. в. "Димитровград" на АМ "Марица".

Движението се регулира от "Пътна полиция".

