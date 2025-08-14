Катастрофа на пътя Пазарджик- Белово, има загинал

Кадър БНТ

Тежка катастрофа е станала на пътя Пазарджик – Белово. Блъснали са се два автомобила, в резултат на което има загинал.

Все още няма информация за самоличността на участниците в инцидента, както и за починалия водач. Това съобщиха за БНТ от пресцентъра на ОДМВР – Пазарджик.

Катастрофата е станала в участъка между селата Звъничево и Ковачево. На мястото са изпратени екипи на сектор „Пътна полиция“, пожарната и Спешна помощ.

Докато трае огледът, пътят между Звъничево и Ковачево е затворен. Обходният маршрут е през село Ковачево.

