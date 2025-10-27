Катастрофа на пътя Провадия-Ветрино
Булфото
Движението по път III-208 Провадия - Ветрино (км 6) се осъществява двупосочно в една лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Причина за временната промяна е възникнало пътнотранспортно произшествие.
Трафикът се регулира от "Пътна полиция", предаде Радио Варна.
