Катастрофа на пътя Провадия-Ветрино

27.10.2025 / 10:10 0

Булфото

Движението по път III-208 Провадия - Ветрино (км 6) се осъществява двупосочно в една лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Причина за временната промяна е възникнало пътнотранспортно произшествие.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция", предаде Радио Варна.

 

