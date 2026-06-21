Катастрофа на пътя между Варна и Бургас затруднява движението

Снимка: Булфото

Катастрофа затруднява движението по пътя Варна-Бургас, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" за Фокус.

Временно движението по път I-9 Варна – Бургас в района на Поморие се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП-то. Движението се регулира от пътна полиция. От МВР съобщават, че към момента няма информация относно инцидента.

По-рано днес движението в участък от автомагистрала "Тракия" в посока Пловдив също бе особено затруднено, като опашката от автомобили започваше още преди 33-тия километър на аутобана. Причина бе обновяването на платното за Бургас в участъка между 33-тия и 39-ия километър. Поради тази причина превозните средства преминават двупосочно в платното за София.

Редактор "Екип на Петел",

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