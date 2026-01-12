Катастрофа на софийски булевард, кола е обърната по таван

Кадър Фейсбук, Катастрофи в София, Г. Славеева

Катастрофа на столичния булевард „Александър Малинов“ – за това алармираха очевидци във Фейсбук групата „Катастрофи в София“.

От кадри, разпространени онлайн, ясно се вижда кола, обърната по таван.

По информация на свидетели, инцидентът се е случил около 21:00 ч. На място вече има спешни медицински екипи, пожарникари, както и служители на реда.

Не е ясно дали има пострадали, както и каква е причината за инцидента.

Очаквайте подробности.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!