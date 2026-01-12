Катастрофа на софийски булевард, кола е обърната по таван
Кадър Фейсбук, Катастрофи в София, Г. Славеева
Катастрофа на столичния булевард „Александър Малинов“ – за това алармираха очевидци във Фейсбук групата „Катастрофи в София“.
От кадри, разпространени онлайн, ясно се вижда кола, обърната по таван.
По информация на свидетели, инцидентът се е случил около 21:00 ч. На място вече има спешни медицински екипи, пожарникари, както и служители на реда.
Не е ясно дали има пострадали, както и каква е причината за инцидента.
Очаквайте подробности.
