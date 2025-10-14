Катастрофа на улица "Васил Друмев" във Варна
Катастрофа между два автомобила стана тази сутрин на кръстовището на улиците "Васил Друмев" и "Генерал Гурко" във Варна.
Сблъскали са се такси и автомобил на армията.
Няма пострадали при инцидента.
