Катастрофа на улица "Васил Друмев" във Варна

Кадър Читател на Петел

Катастрофа между два автомобила стана тази сутрин на кръстовището на улиците "Васил Друмев" и "Генерал Гурко" във Варна.

Сблъскали са се такси и автомобил на армията.

Няма пострадали при инцидента.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!