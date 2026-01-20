Катастрофа на влизане в квартал "Аспарухово" във Варна

Кадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ - Варна", Т. Тодоров

Катастрофа с два автомобила е станала тази вечер на влизане в квартал "Аспарухово" във Варна. За това съобщава шофьор във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".

"Катастрофа на влизане в кв. "Аспарухово", след моста. Мисля, че беше Golf 5 встрани от пътя. Мисля, че хората бяха излезли от колата", пише той.

Малко след сблъсъка преминаването край ударените автомобили е било затруднено.

Засега няма информация от полицията за пътния инцидент, не става ясно и дали има пострадали.

