Катастрофа на влизане в квартал "Аспарухово" във Варна
Кадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ - Варна", Т. Тодоров
Катастрофа с два автомобила е станала тази вечер на влизане в квартал "Аспарухово" във Варна. За това съобщава шофьор във фейсбук групата "Виждам те КАТ - Варна".
"Катастрофа на влизане в кв. "Аспарухово", след моста. Мисля, че беше Golf 5 встрани от пътя. Мисля, че хората бяха излезли от колата", пише той.
Малко след сблъсъка преминаването край ударените автомобили е било затруднено.
Засега няма информация от полицията за пътния инцидент, не става ясно и дали има пострадали.
