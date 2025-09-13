Катастрофа ограничава движението на ТИР-ове през Котленския проход

снимка Пиксабей

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т по път II-48 Котел - Омуртаг в Котленски проход поради ПТП в района на Омуртаг.

Преминаването на леки коли се осъществява двупосочно в една лента, а тежкотоварните автомобили се отклоняват през Ришки проход. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.

