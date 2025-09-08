Катастрофа ограничи движението на АМ "Тракия"

снимка Булфото

Временно движението при км 108 на АМ „Тракия“ в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради пътно-транспортно произшествие.

Движението се регулира от екип на "Пътна полиция", това съобщи агенция "Пътна инфраструктура", съобщиха от АПИ.

