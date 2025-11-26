Катастрофа по пътя Русе-Варна затруднява движението

Пиксабей

Движението по път І-2 Русе - Варна се осъществява двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие. Инцидентът е станал в района на Шумен при км 121, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Към момента няма официална информация за пострадали участници в ПТП-то.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

По-рано днес от пътната агенция съобщиха и за още една катастрофа, наложила промяна в движението по АМ "Тракия" в посока Бургас.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!