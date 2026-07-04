Катастрофа по пътя Варна – Бургас, затруднено е движението край Обзор
Булфото
Движението при км 182 на път I-9 в участъка Обзор - Баня се осъществява двупосочно в една лента, съобщават от Агнеция "Пътна инфраструктура".
По данни на АПИ причината е пътнотранспортно произшествие.
Към момента няма официална информация от Полицията за пострадали.
От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!