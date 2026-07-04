Катастрофа по пътя Варна – Бургас, затруднено е движението край Обзор

Булфото

Движението при км 182 на път I-9 в участъка Обзор - Баня се осъществява двупосочно в една лента, съобщават от Агнеция "Пътна инфраструктура".

По данни на АПИ причината е пътнотранспортно произшествие.

Към момента няма официална информация от Полицията за пострадали.

От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Редактор "Екип на Петел",

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