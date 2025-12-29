реклама

Катастрофа по тъмно на входа на Варна

29.12.2025 / 11:39 3

Кадър Виждам те КАТ Варна

Катастрофа е станала на входа на Варна по тъмно.

От снимките се вижда, че колите са тежко ударени. 

Катастрофата е на входа на Варна, посочва очевидка.

На пътя са пръснати ламарини. Една от колите е край магистралата. 

Има и полиция.

Засега няма информация за пострадали.

 

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
уйчо (преди 9 минути)
Рейтинг: 121297 | Одобрение: 6652
Те само магистрали се наричат. Има и други входове. А коментарът кърти: "Еййй, ко напрайхти веее".
0
0
kris (преди 11 минути)
Рейтинг: 553337 | Одобрение: 104442
Значи единият е бързал малко повече от другия....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
Серж (преди 12 минути)
Рейтинг: 230708 | Одобрение: 46273
Варна има входове от две магистрали...Коя точно имате предвид?

