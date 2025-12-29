Катастрофа по тъмно на входа на Варна

Кадър Виждам те КАТ Варна

Катастрофа е станала на входа на Варна по тъмно.

От снимките се вижда, че колите са тежко ударени.

Катастрофата е на входа на Варна, посочва очевидка.

На пътя са пръснати ламарини. Една от колите е край магистралата.

Има и полиция.

Засега няма информация за пострадали.

